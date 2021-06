Serviërs waarschuwen Belgian Cats: "Zijn gekomen om medaille te halen"

Voor de 4e keer tijdens de laatste 5 edities van het EK zit Servië bij de laatste 4 landen. De Servische ploeg versloeg ook eindelijk zwart beest Spanje. Daarvoor hadden ze wel verlengingen nodig.

Sterspeelster Sonia Vasic ziet geen graten in de overuren die haar team draaide. "We hebben voldoende tijd tot en met zaterdagavond om fysiek te recupereren en we bereiden de volgende match op de goede manier voor."

Servië was Europees kampioen in 2015, haalde brons op de Olympische Spelen in Rio in 2016 en eindige 3e op het EK in Belgrado 2 jaar geleden. Ook nu spreken de Serviërs hun ambities uit.

"We hebben nog niets in handen en we zijn gekomen om een medaille te halen", aldus Marina Maljkovic na de wedstrijd tegen Spanje.

België en Servië houden elkaar in evenwicht. In 6 onderlinge duels wonnen beide landen 3 wedstrijden. De laatste overwinning van de Cats dateert van vorige maand, toen ze te sterk waren in een oefenduel.

De speelsters van trainer Philip Mestdagh willen vooral revanche nemen voor het verlies op het EK 2019, toen waren de Serviërs nipt te sterk met 70-66.