Duitse pers: "Mannschaft is bouwwerf", "Pijnlijk happy end", "Zo slecht"

Duitsland is ternauwernood ontsnapt aan een EK-exit. De Mannschaft stond aan de rand van de afgrond in de laatste groepspartij tegen Hongarije, maar stond op uit de doden. De Duitse pers is genadeloos hard.

"Mannschaft blijft bouwwerf"

"Het eerste doel is bereikt: Duitsland stoot door. Maar de beslissingen van Joachim Löw roepen vragen op, zijn Mannschaft blijft een bouwwerf", windt het gezaghebbende Kicker er geen doekjes om.

"Nadat Duitsland in de slotfase de 2-2 gescoord had, volgde een wilde, verwarde en wankele verdediging van dat gelijkspel. Ballen werden zoals op het eerste het beste voetbalpleintje in de lucht getrapt of simpelweg naar voren gekeild. Het doel heiligde de middelen." "De Mannschaft was al voor het EK een bouwwerf en is dat nog altijd. Zelfs van doelman Neuer straalt niet de gewoonlijke souvereiniteit uit. Speelde de tot nu toe geen enkele keer overtuigende Gnabry eigenlijk mee? Ilkay Gündogan, met zijn techniek de specialist van de kleine ruimte? Welke taak had Antonio Rüdiger? Waar was de toffe Robin Gosens van tegen Portugal?" "Veel vragen die snelle antwoorden vereisen. De plicht is gedaan, maar er is nog veel werk aan de winkel. In de 1/8e finales wacht Engeland. Ondanks de ontnuchterend zwakke prestatie tegen Hongarije maakt Duitsland 50% kans op Wembley."

"Duitsland gaat door, niemand die weet waarom"

"Het Duitse voetbal ontsnapt op een haar na aan zijn volgende blamage", kopt Bild Zeitung. "Zo slecht, maar toch gaan we door. Het was een onvatbaar dramatische avond. We liggen eruit, dan zijn we er nog bij, dan weer eruit, en uiteindelijk eindigen we op plaats 2." "Een magere troost: een uitschakeling na de groepsfase, zoals op het WK 2018, blijft ons bespaard. Maar we zaten er verdomme dichtbij."

"Als nummer 2 van de groep kwalificeren we ons voor de 1/8e finale tegen Engeland. In Wembley. Ons lievelingsstadion. Een klassieker. Maar daar zal het beter moeten. Veel beter. Anders gaan we er tegen de tot dusver ongevaarlijke Engelsen gewoon uit."

"Gedenkwaardig Duits drama"