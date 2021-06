Maurits Lammertink raakt ernstig gewond na aanrijding door scooter

Lammertink werd gisteravond aangereden door een scooter, terwijl hij met zijn gezin aan het wandelen was in de buurt van zijn woning in Hengelo in Nederland.

"Hij heeft onder meer een hoofdtrauma en is geopereerd voor een hersenbloeding", liet het Belgische WorldTour-team weten. "Zijn toestand is nu stabiel en de verwondingen zijn niet meer levensbedreigend."

Intermarché-Wanty Gobert spreekt dank uit aan het medische team dat Lammertink heeft geholpen. Hulp was snel ter plaatse. Verdere mededelingen over het herstel volgen op een later tijdstip.

Lammertink werd niet geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk, die zaterdag begint. Hij nam het afgelopen weekend nog wel deel aan het Nederlandse kampioenschap. Zijn grootste successen waren ritoverwinningen in de Ronde van Limousin en de Ronde van België.