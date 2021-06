Mourinho deelt zijn versie van pijnlijk De Bruyne-vertrek bij Chelsea: "Niét mijn beslissing"

Hij kan er maar niet over ophouden. José Mourinho heeft opnieuw zijn licht laten schijnen op een Rode Duivel. Na Eden Hazard en Romelu Lukaku was nu Kevin De Bruyne aan de beurt. Op radiozender Talk Sport weerlegt de Portugees dat hij de oorzaak was voor het vertrek van de middenvelder bij Chelsea. "Ik kon hem niet op andere gedachten brengen."

Een flashback naar de Chelsea-jaren van Kevin De Bruyne. In 2012 plukt de Londense club hem voor 8 miljoen weg bij Racing Genk. Het toptalent mag nog een half jaartje schitteren in Limburg en trekt dan definitief naar Chelsea.



In zijn eerste seizoen bij "The Blues" wordt hij (met succes) uitgeleend aan Werder Bremen. Bij zijn terugkeer naar Stamford Brigde treft De Bruyne een nieuwe coach aan: niemand minder dan José Mourinho, die voor zijn 2e ambtstermijn bij Chelsea staat. Wanneer de Rode Duivel een half jaar - en amper 2 basisplaatsen - later naar Wolfsburg vertrekt en helemaal ontploft, krijgt Mourinho de volle laag. De coach zou de reden voor het vertrek van De Bruyne geweest zijn. Een wonde die bij elke knalprestatie van de Belg opnieuw opengereten wordt.

"Soms maken trainers foute keuze, maar dat was hier niet het geval", begint Mourinho, analist voor radiozender Talk Sport tijdens het EK, zijn verdediging. "Ik zag dat hij potentieel had, maar Kevin was iemand die perfect wist wat hij wilde." En dat was maar één ding: spelen. "Eigenlijk was het de bedoeling dat Kevin opnieuw uitgeleend zou worden aan het begin van het seizoen. Maar na onze voorbereidingstour in Azië besliste ik dat hij niet weg mocht. Kevin begon zelfs in de basis in de seizoensopener tegen Hull City." Maar in de tweede wedstrijd, op bezoek bij Manchester United, startte De Bruyne niet. "Nadien kwam Kevin naar me toe: ik wil iedere match spelen, iedere minuut zelfs. Vervolgens heeft hij veel druk gezet om te vertrekken. Kevin wilde absoluut naar Duitsland. Uiteindelijk is het goed uitgedraaid voor hem."

Kevin was altijd heel duidelijk in zijn communicatie. Je kon hem moeilijk op andere gedachten brengen. José Mourinho