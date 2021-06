Mourinho scherp over Eden Hazard: "Schitterende speler die slecht traint"

Na heel wat blessureleed bij zijn club Real Madrid is Eden Hazard bij de Belgen weer aan voetballen toe. Sinds zijn transfer naar de 'Koninklijke' lag de 30-jarige Rode Duivel meer dan hem lief was in de lappenmand. Ondertussen doet zijn voormalige coach bij Chelsea, José Mourinho, een klein boekje open.

"De waarheid over Eden Hazard? De waarheid is wat je van hem ziet. Hij is een fantastische speler die slecht traint", zegt de Portugese coach. Hij had Hazard bij Chelsea tussen 2013 en 2015 twee seizoenen onder zijn hoede.

"Je kan je alleen maar voorstellen wat hij zou kunnen doen met een superprofessionele attitude op training."