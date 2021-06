Hotel Roi Soleil? Hotel prison! De Belgian Cats zitten op het EK in een gouden kooi

"Het is een leuk hotel, maar we mogen niet naar buiten", vertelt Hanne Mestdagh, die onze reporter te woord staat achter de omheining.

"Het is lastig. Ik had het misschien wat onderschat."

"We focussen op basketbal, maar het is veel hetzelfde: eetzaal, kamer, basketbalzaal."

"Er is geen contact met de fans. Op de voorbije EK's was dat heel leuk om bijvoorbeeld je mama vast te nemen na een goeie of mindere match."

De sportpsychologe van de ploeg benadrukt ook de positieve kanten. "Als je op elkaar aangewezen bent, dan kan dat goed zijn voor de teamcohesie."

"Na een match vind je de eerste steun bij familie, maar achteraf is het belangrijk om met je teammaats de wedstrijd te verwerken. Dat doen de Cats uitstekend samen."