Frankrijk-Portugal: een finale, een duel in België en de beste EK-match ooit

Vanavond staat in de groep des doods een clash op het programma tussen Portugal en Frankrijk. Een heruitgave van de finale van het vorige EK in 2016. De 2 landen stonden eerder nog 2 keer tegenover elkaar op een Europees eindtoernooi. Drie keer draaide het uit op verlengingen, maar dat kan vanavond alvast niet gebeuren. Bekijk hieronder nog eens de wedstrijdbeelden van toen.

EK 1984: "1 van de beste EK-matchen ooit"

De eerste strijd tussen de twee teams op een Europees Kampioenschap kwam er in de halve finales in 1984. Volgens Sporza-commentator Frank Raes een van de beste EK-matchen ooit. "Het was het moment van Michel Platini, het was zijn toernooi." Frankrijk won na een goal in de verlengingen met 3-2. Herbeleef de legendarische match hieronder.

EK 2000: een halve finale met een Belgisch randje

In 2000 was deze affiche opnieuw een halve finale. Het duel werd in Brussel gespeeld in het Koning Boudewijnstadion. En opnieuw kregen we verlengingen. Portugal kwam in de eerste helft op voorsprong dankzij Gomes, maar de Fransen draaiden het nog om. Thierry Henry, nu assistent van de Rode Duivels, maakte na de pauze gelijk. En diep in de verlengingen schoot Zinédine Zidane de Fransen naar de finale vanaf de stip.

EK 2016: de finale met Cristiano Ronaldo als coach