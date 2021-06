Enzo Scifo moet Moeskroen weer naar de hoogste klasse loodsen

Scifo zat zonder werk nadat hij in 2016 was opgestapt als bondscoach van de Belgische beloften. Hij keert nu terug naar het oude nest van Moeskroen, waar hij tussen 2007 en 2009 al eens de plak zwaaide.

Scifo tekent een contract voor twee seizoenen met een optie op een extra seizoen. Hij volgt de Portugees Jorge Simao op, die het na de degradatie van Moeskroen uit de Jupiler Pro League voor bekeken hield.

De Gouden Schoen van 1984 was eerder ook al coach van Charleroi, Tubeke en Bergen. Waarschijnlijk krijgt hij met Émile Mpenza, ex-Rode Duivel en broer van kersvers sportief directeur Mbo Mpenza, een grote naam als T2 mee.

"Ik ben blij om hier terug te zijn", opende Scifo zijn persconferentie. "Maar ik ben vooral blij met het vertrouwen van het bestuur. Ik zal alles in het werk zetten om samen onze doelen te bereiken."

"Het doel? Zo snel mogelijk weer promoveren naar 1A. Een team heropbouwen is niet evident, maar ik zou de uitdaging niet aanvaarden als ik er niet in zou geloven. We gaan met veel geduld en nederigheid aan de slag."

"Ik ga niet in detail treden over mijn plannen, maar we willen een competitief team bouwen. Daarvoor ga ik vooral op zoek naar stabiliteit."