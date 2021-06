Eerste trans persoon naar de Spelen, "een slechte grap" volgens Belgische concurrente

Op 43-jarige leeftijd heeft Laurel Hubbard zich weten te plaatsen voor het vijfkoppige Nieuw-Zeelandse team voor de Olympische Spelen. Ze wordt niet alleen de oudste gewichtheffer in Tokio, ze is ook de eerste trans atlete op de Spelen.

Hubbard besloot op 35-jarige leeftijd om als vrouw door het leven te gaan. In 2017 won ze al zilver op het WK en in 2019 kroonde ze zich tot kampioene op de Pacific Games in Samoa.

Nu mag ze ook voor het eerst naar de Olympische Spelen. Hubbard voldoet aan alle voorwaarden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC): haar testosterongehaltes liggen al 12 maanden onder het maximaal toegelaten niveau.

"Ik ben enorm dankbaar voor alle steun die ik heb gekregen in Nieuw-Zeeland", zei de gewichthefster. "De laatste 18 maanden hebben getoond dat het loont om samen te werken."