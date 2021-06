Wie wordt de tegenstander van België? Klepper uit groep F lonkt meer en meer

Door de nederlagen van Polen en Slovakije levert groep E niet een van de 4 beste derdes op Euro 2020. Daardoor kennen de Rode Duivels nog altijd niet hun tegenstander in de 1/8e finales.

Er blijven nog 2 scenario's over. Of Zwitserland wordt de opponent van België, maar dat kan enkel bij twee onwaarschijnlijke scenario's.

Portugal moet dan met 4 of meer goals verschil verliezen van Frankrijk of Duitsland moet met 4 goals of meer verliezen van Hongarije én Frankrijk wint van Portugal.

In alle andere gevallen krijgen de Rode Duivels de 3e uit groep F op hun bord in de 1/8e finales. Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije kunnen alle vier nog op de 3e plaats eindigen in groep F.