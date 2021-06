Van Uytvanck wint toernooi in Nottingham: "Voelt goed na moeilijke periode"

"Ik ben erg gelukkig", vertelde Alison Van Uytvanck na haar triomf in Nottingham. "Het voelt heel goed na de moeilijke periode die ik doormaakte met mijn knieblessure."

"Ik denk dat ik de hele week heel sterk tennis heb gespeeld op het gras. Ik probeerde mijn slagen zo veel mogelijk te volgen tot aan het net en mijn slices zo veel mogelijk af te wisselen."

Op weg naar de eindzege mepte Van Uytvanck in de kwartfinales haar vriendin Greet Minnen uit het toernooi. "Dat was niet evident, want we hebben samen veel getraind en ze wint regelmatig sets van mij."

Van Uytvanck kan nu met vertrouwen toeleven naar Wimbledon, dat op 28 juni van start gaat. "Het is duidelijk dat gras een ondergrond is die goed bij mijn spel past, maar ik heb ook een aantal wedstrijden op gravel nipt verloren", zegt ze.

"Dus ik dacht dat het uiteindelijk wel zou beginnen te draaien en dat gebeurde in het eerste toernooi dat volgde, het WTA-toernooi vorige week hier in Nottingham. Mentaal heeft me dat ontzettend veel goed gedaan en me veel vertrouwen gegeven voor Wimbledon."