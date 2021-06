Alison Van Uytvanck verslaat vriendin Greet Minnen in Nottingham

Alison Van Uytvanck en Greet Minnen zijn in het dagelijkse leven een koppel, maar in Nottingham stonden de twee tegenover elkaar in de kwartfinales van het ITF-toernooi.

Het was de tweede keer dat Van Uytvanck en Minnen elkaar in de ogen keken op de tennisbaan. In 2019 won Van Uytvanck het eerste duel in Karlsruhe en ook op het gras van Nottingham bleek ze de sterkste. Na 1 uur en 20 minuten stond er twee keer 6-4 op het scorebord.

Na haar wedstrijd tegen Minnen won Van Uytvanck ook nog haar halve finale tegen de Mexicaanse Renata Zarazua met 6-2, 2-6 en 6-0.