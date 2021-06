Lampaert: "Alpecin-Fenix zal slimmer zijn dan ik", De Bondt: "Ik voel me ambetant"

Lampaert begon al snel te praten met De Bondt. "Ik zei: als je niet rijdt, dan stoppen we ermee. Ik wilde het gat niet dichtrijden met Dries in mijn wiel, wat ik wel gedaan heb."

"De Belgische kampioen plantte zich mooi in mijn wiel", zuchtte Yves Lampaert na de finish bij Maarten Vangramberen over zijn sprong.

Zijn ploeg Alpecin-Fenix wilde de kansen van sprinter Tim Merlier niet verbranden, hield de vluchters binnen schot, rekende hen tijdig in, maar verloor in de finale de controle.

De Bondt: "Alles in mij schreeuwde om mee te rijden"

"Ons plan was goed, maar het pakte niet goed uit", reageerde Dries De Bondt. "Ik was een blok aan het been en toen viel het stil."

"Ik voel me een beetje ambetant tegenover Yves. Hij had niets te verliezen. Alles in mijn lichaam schreeuwde om mee te rijden, maar ik kon het risico op een counter niet lopen. Als ik zo zou verliezen, dan hadden we niets."

"Ik moest spelen. De ploeg bleef in de achtergrond rijden, want dat was het plan. Maar met meer ruimte hadden we langer controle gehad. Dat is natuurlijk praat achteraf."

"Toen het gat gedicht was, hebben we de controle verloren. Maar als ploeg mogen we trots zijn."

"We zijn in de favorietenrol geduwd en we hebben ons geweerd als een duivel in een wijwatervat. Als eenheid wilden we dezelfde kaart trekken."