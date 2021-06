De EK-Tribune van zondag 20 juni: "Löw beloond voor zijn koppigheid"

Bert Sterckx was de radiocommentator in het duel tussen Portugal en Duitsland. Hij zag onze oosterburen imponeren. Met een sterke Robin Gosens als exponent.

"Tegen Frankrijk was Gosens een van de mindere spelers. Tegen Portugal was hij fantastisch goed. Hij won elk duel, ging mee naar voren, was betrokken bij bijna elke aanval. Hij was één van de grote smaakmakers", zegt Bert Sterckx.

"Joachim Löw is alvast beloond voor zijn koppigheid. De 3-4-3 van de Duitse coach pakte niet goed uit tegen Frankrijk. In Duitsland wilden ze iets anders zien, maar nu loonde dat wel."

"Het middenveld dat door Frankrijk overlopen werd, werkte nu wel. De 3-4-3 rendeerde. Maar ik ben wel verrast dat het zo gelopen is, want na de eerste wedstrijd had ik dit niet verwacht van Duitsland."

"De Portugezen kregen geen vat op de Duitse flanken. Er zat ook veel meer vuur in de Duitse ploeg. De Duitsers voelden wat hun plicht was: een-vol-gas-prestatie leveren. Want in Duitsland beschouwden ze de eerste match van de Mannschaft, tegen Frankrijk, als een blamage."