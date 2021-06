Spanje kan ook zijn 2e match op het EK niet winnen

Afgelopen! Spanje kan ook zijn tweede wedstrijd op dit EK niet winnen. Het blijft steken op een 1-1-gelijkspel tegen Polen en staat derde in groep E.

De Polen geloven ook nog in de volle buit. Lewandowski lanceert met een slim hakje een tegenaanval, maar die loopt al snel spaak.

De Zweden lachen in hun vuistje.

De seconden tikken weg in het nadeel van de Spanjaarden, die met een 2 op 6 dreigen achter te blijven in groep E, achter Zweden en Slowakije.

tweede helft, minuut 85. Szczesny duikt met gevaar voor lijf en leden in de voeten van Morata.

tweede helft, minuut 84. Szczesny redt Polen. Het wil niet lukken voor Spanje! Sarabia biedt Morata de winning goal aan, maar Szczesny duikt met gevaar voor lijf en leden in de voeten van de spits. Torres trapt in de herneming over. .