Opgehitste Hongaren kunnen wereldkampioen Frankrijk muilkorven

Fiola zorgt voor sensatie op slag van rust

Frankrijk moet vrede nemen met een punt

Wie na de pauze een Franse stormloop verwachtte, kwam bedrogen uit. Net als in de eerste helft was het een kwartier wachten op het eerste doelgevaar van de Fransen. De ingevallen Dembélé kapte zich vrij en knalde de bal tegen de buitenkant van de paal.

Halfweg de tweede helft brak de Hongaarse weerstand dan toch. Mbappé profiteerde van een aarzeling in de defensie om de bal laag voor doel te brengen, Griezmann was goed gevolgd en ramde de gelijkmaker tegen de touwen.

Even leek Frankrijk erop en erover te gaan, maar dat was buiten de onverzettelijke Hongaren gerekend, die ondanks de tegengoal de rangen goed gesloten hielden. Frankrijk probeerde het nog met de inbreng van extra stootkracht, maar ook Giroud en Tolisso vonden de opening niet. De laatste kans was nog voor Mbappé, die op de vuisten van Gulacsi mikte. Het bleef dus 1-1: feest bij de Hongaren, toch wat vraagtekens in het Franse kamp.