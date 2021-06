Duitsland imponeert tegen Portugal met overrompelende prestatie

Portugal - Duitsland in een notendop:

Ronaldo scoort opnieuw, maar Duitsland knokt terug

Duitsland moest na de nederlaag tegen Frankrijk vol aan de bak en trok ook vanaf minuut 1 alle registers open. Een vroege afgekeurde goal van Gosens was het startschot voor een kwartier powerplay van de Duitsers, met ook nog kansen voor Havertz en Kroos.

Portugal overleefde de Duitse storm en reageerde na een kwartier met een messcherpe counter. Via Jota kwam de bal bij de vrijlopende Ronaldo, die niet meer kon missen: één kans, één doelpunt voor Portugal.

De Duitsers lieten de kopjes niet hangen en bleven voor de aanval kiezen, met succes. In een paar dolle minuten draaide de Mannschaft de score helemaal om. Eerst dwong Havertz zijn bewaker Dias tot een owngoal, even later werkte Guerreiro de bal ook al in eigen doel bij een harde voorzet van Kimmich.

Portugal kwam intussen niet verder meer dan twee halve kansen voor Dias en Jota. De Duitsers waren wel nog een paar keer echt gevaarlijk voor de pauze: Patricio had de handen vol met pegels van Gosens en Gnabry.