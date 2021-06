Bolingo duikt onder olympische limiet op 200 meter, Thiam is optimistisch

Op de 100 meter onderstreepte Bolingo meteen dat ze in topvorm is. Ze bracht haar persoonlijk record naar 11"28 en schuift zo op naar de tweede plaats op de Belgische ranking aller tijden. Ze passeert Rani Rosius en moet alleen Kim Gevaert nog voor zich dulden.

Op de 200 meter ging Bolingo door op haar elan. Ze dook er voor het eerst onder de 23 seconden. De klok stopte al na 22"79, dat is één honderdste onder de limiet voor de Spelen. Eerder had Bolingo zich al geplaatst voor de olympische 400 meter.

Op de Belgische ranking aller tijden van de 200 meter schuift ze ook op, naar de derde plaats. "Ik wist dat ik sub 23 in de benen had", vertelde Bolingo achteraf.

"Eigenlijk had ik sinds 2015 geen relevante progressie meer gemaakt op mijn 100 en 200 meter, en dat begon mij te frustreren. Ook al focus ik tegenwoordig op de 400 meter, het is toch mooi dat ik nu ook mijn records op de kortere afstanden kan aanscherpen."

"En die olympische limiet op de 200 meter? Ik moet eerlijk toegeven dat ik daar wel op gehoopt had. Een dubbel in Tokio lijkt me onmogelijk en mijn kansen zijn nog altijd groter op de 400 meter, maar het is een mooie persoonlijke erkenning."

Op het BK atletiek van volgende week loopt Bolingo de 200 meter.