Alpecin-Fenix: "De 1e en de 2e Tourrit zijn extreem belangrijk voor ons"

"Voor Merlier is het zijn ambitie om een rit te winnen en de Tour uit te rijden. De Giro was een beetje een waardemeter voor hem, maar ik wil toch nog wat voorzichtig zijn. Er is toch een nuanceverschil tussen Mathieu en Tim. Bij Mathieu is de ambitie meer uitgesproken."

"We moeten wel nog even afwachten hoe de knieblessure van Jasper evolueert. Ik ga ervan uit dat hij erbij is, al is het toch een blessure die voorzichtigheid vereist. Hij heeft al wat gefietst, maar koersen is nog anders."

Rit 3 en 4 zijn dan weer gesneden koek voor snelle jongens als Jasper Philipsen en Tim Merlier. "Maar hoe we de 3e en de 4e rit aanpakken, zal afhangen van hoe die eerste 2 ritten verlopen. Dat zijn trouwens ook verschillende aankomsten. De ene ligt Merlier beter, de rit naar Fougères is volgens mij meer iets voor Philipsen."

Alpecin-Fenix debuteert in de Tour en krijgt in de eerste week al enkele opportuniteiten aangeboden. "De 1e en de 2e rit zijn voor ons extreem belangrijk. Dat zijn twee aankomsten die Mathieu van der Poel echt liggen", weet Christoph Roodhooft.

"Op de eerste rustdag bekijken hoe het voort moet"

Het mag duidelijk zijn: Mathieu van der Poel mikt op de gele trui in de Tour. "Al is hij daar niet zo mee bezig als met goud halen op de Olympische Spelen of op een WK veldrijden. Dat zijn totaal andere disciplines. Op de weg is er veel meer onzekerheid en is er meer realisme", zegt Roodhooft.

"Hij zal wel sowieso even goed willen doen of beter dan zijn vader, die ook geel had in de Tour. We zullen wel zien wat er voor ons weggelegd is in de eerste week. Op de eerste rustdag zullen we nuchter bekijken hoe het voort moet."

"De combinatie Tour-Tokio is immers bijzonder moeilijk. Met het oog op de Spelen heeft de Tour niet veel toegevoegde waarde. Het is meer voor de algemene conditie. Hopelijk is dat voldoende om naar Tokio te gaan."

"Competitie heeft Mathieu altijd een surplus aan conditie gebracht. Ik ga ervan uit dat dat nu opnieuw zal zijn. Nu we de Tour en de Spelen door omstandigheden moeten combineren, willen we beiden op een zo hoog mogelijk niveau doen."