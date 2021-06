Hulp nodig bij Tourmanager? Luister naar onze podcast Kopman

Presentator Tom Vandenbulcke ontvangt Brett Luijs en Matthijs Scheelen van De Lead-Out en Laurens De Plus is onze special guest.

Of de podcast een antwoord heeft op je vragen, dat laten we in het midden, maar dit komt alvast aan bod in de eerste aflevering, een soort van verkenningsronde:

welke renners zijn duur en wie zijn de koopjes?

een ploeg met Pogacar, Roglic, Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel, kan dat?

welke must-have wordt nu al getipt?

Met Laurens De Plus van Ineos-Grenadiers bellen we over zijn ploeg voor de Tour: