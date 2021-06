Wout van Aert met vraagtekens richting Tour: "In deze vorm moet ik geduld hebben"

"Voel niets meer van blessure, maar wel veel conditieverlies geleden"

"De stage is goed verlopen", opende Van Aert. "Het is leuk om mijn familie erbij te hebben. We hebben hard gewerkt en er alles aan gedaan om de conditie op te krikken. Dat was niet simpel na de tegenslag van mijn blindedarmontsteking begin mei."

Ervaart Van Aert nog last van de blessure? "Ik voel er eigenlijk niets meer van. Ik heb wel nog last gehad van mijn buikspieren. En natuurlijk heb ik veel conditieverlies geleden."



Hoe zit het dan met de vorm, een week voor de start van de Tour? "Die is nog niet wat ze moet zijn, maar ik voel me meer dan oké. Ik ben klaar om te koersen. Initieel hoopte ik om deze week de puntjes op de i te zetten, nu is het kwestie geweest van de basis op te krikken."