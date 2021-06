Christian Eriksen heeft ziekenhuis verlaten en bezocht ploegmaats: "Ze deden het geweldig"

6 dagen na zijn harstilstand tijdens Denemarken - Finland kan Christian Eriksen weer aan de toekomst denken. Eerder deze week kreeg de middenvelder een defibrilator ingeplant. Vandaag mocht de Deen het ziekenhuis in Kopenhagen verlaten.

Meteen trok Eriksen naar zijn ploegmaats in het oefencentrum. "Het was geweldig om mijn ploegmaats weer te zien na de fantastische wedstrijd tegen België", klinkt het bij Eriksen. "Overbodig om te zeggen dat ik maandag opnieuw zal supporteren tegen Rusland."

Eriksen had ook een bericht voor de fans. "Bedankt voor het enorme aantal steunberichten - het was geweldig om te zien en voelen. De operatie ging goed, ik voel me oké gezien de omstandigheden."

Eriksen zal nu tijd doorbrengen met zijn gezin.