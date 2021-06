Einde verhaal voor Eriksen bij Inter? "Verboden om met defibrillator aan topsport te doen"

Christian Eriksen (29) zakte vorig weekend in elkaar tijdens de EK-match Denemarken - Finland. De ploegmaat van Romelu Lukaku bij Inter krijgt een defibrillator ingeplant. Dat is een toestelletje dat zijn hart een schok geeft bij een stoornis.

Lucio Mos, de voorzitter van de Italiaanse organisatie voor sportcardiologen, bevestigde intussen wel dat het met zo een defibrillator niet toegelaten is om aan topsport te doen.



"De protocollen in Italië zijn heel streng. Daarom lijkt het mij onmogelijk dat we Eriksen in een Italiaanse competitie zullen terugzien", vertelde Mos.



De Deense bondscoach Kasper Hjulmand wilde net als bondswoordvoerder Jakob Höyer er voorlopig niet meer over kwijt. "Er is geen nieuws en als dat wel zo is, zullen we het op Twitter bekendmaken", zei Höyer.



"We hebben een nauw contact met Christian", vulde Hjulmand aan. "We zijn blij dat het goed met hem gaat. Maar Christian beleeft zware weken en we weten nog niet wat ons te wachten staat. We kunnen alleen zeggen dat we er voor hem zijn."



Het is momenteel nog onduidelijk of en wanneer Eriksen nog aan topsport mag doen en hoelang hij de defibrillator in zijn lichaam moet dragen.