Verschaeren blijft Anderlecht trouw tot 2024: "Kan sleutelrol vervullen"

Yari Verschaeren is een volbloed jeugdproduct van Anderlecht. In 2017 tekende hij er zijn eerste contract en zijn debuut bij de A-ploeg volgde op 25 november 2018 tegen Sint-Truiden.

Hij speelde al 67 wedstrijden in het paars-witte shirt, maar het voorbije seizoen had hij het lastig. Door aanslepend blessureleed kwam hij weinig in actie. Pas net voor en tijdens de play-offs verzamelde hij weer veel minuten. Met 4 goals en 2 assists zorgde hij mee voor Europees voetbal.

Verschaeren reageerde op de clubwebsite uiteraard tevreden. "Ik voel me hier thuis en ik heb ook veel te danken aan deze club. Dit is voor mij een logische beslissing."

Sportief directeur Peter Verbeke hoopt dat Verschaeren in de komende jaren een belangrijke schakel wordt. "Door een aantal ongelukkige blessures heeft hij moeilijke periodes gekend. Maar dat zal hem sterker gemaakt hebben. We willen nu samen weer een stap zetten in zijn ontwikkeling. Zijn potentieel is groot en hij kan het komende seizoen een sleutelrol vervullen."