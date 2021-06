Van den Bergh verlaat Players Championship darts in 3e ronde na nederlaag tegen De Sousa

De avond was voor Van den Bergh wel uitstekend begonnen. In de eerste rondes werden Raymond van Barneveld en Darren Webster telkens vlotjes met 6-1 uitgeschakeld.

Tegen José de Sousa bleek Van den Bergh in de kwartfinales vervolgens niet opgewassen: 6-1. De Portugees komt later vanavond nog in actie tegen Gabriel Clemens tegen in de halve finales. Het andere duel wordt gespeeld tussen Gary Anderson en Michael van Gerwen.