Novak Djokovic draait met dubbelspel op Mallorca warm voor Wimbledon

Wimbledon wordt van 28 juni tot 11 juli georganiseerd. Normaal past Novak Djokovic voor voorbereidingstoernooien op gras, maar de organisatie in Mallorca heeft hem toch kunnen strikken.

Het grastoernooi in Santa Ponsa (19-26 juni) zou normaal in 2020 het levenslicht zien, maar na een jaartje uitstel is er met Djokovic meteen een trekpleister, weliswaar in het dubbelspel. Ook onder meer Dominic Thiem en Nick Kyrgios zijn aangekondigd.