Excuses Greenpeace voor mislukte stunt paraglider, verschillende mensen in het ziekenhuis

Onwaarschijnlijke beelden net voor de topper op het EK. Een paraglider, een milieu-activist van Greenpeace, vond er niets beter op dan met een parachute het stadion binnen te vliegen.

Bijna liep de stunt dramatisch af, toen de man de spider-cam raakte. Voor hij de grond raakte, maakte hij nog een ommetje door het publiek, waarbij hij enkele mensen raakte. Verschillende voetbalfans werden in het ziekenhuis behandeld voor hun verwondingen.

De actie van Greenpeace Duitsland was gericht naar Volkswagen, een van de sponsors van de wedstrijd. "Hé, Volkswagen, het is tijd om alle olie te bannen. Stop ermee om klimaatvernietigende diesel- en benzineauto's te verkopen", schreef Greenpeace vlak voor de stunt op Twitter.

Even later kwamen de verontschuldigingen: "Dit protest had niet de bedoeling om de wedstrijd te verstoren of om mensen te blesseren. We hopen dat niemand ernstig gewond is geraakt. Acties van Greenpeace zijn altijd geweldloos. Helaas is het deze keer niet volgens plan verlopen."