Op zijn Frans: owngoal Hummels nekt Duitsland tegen solide wereldkampioen

Ruim verslag van Frankrijk - Duitsland (1-0)

Frankrijk - Duitsland in een notendop:

Hummels helpt Frankrijk een handje met een eigen doelpunt

Het allerlaatste duel van de eerste speeldag was meteen een duel tussen twee titanen van het Europese voetbal. Duitsland werd in 2014 nog wereldkampioen, terwijl Frankrijk die titel in 2018 overnam. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een finale avant la lettre.

Ook al haalt Duitsland al enkele jaren niet meer de resultaten van weleer, de weelde tussen de lijnen was jaloersmakend en in München was er van een vormdip niets te merken. De Mannschaft nam de regie meteen in handen, al bleven de kansen wel uit.

Voor die kansen zorgde Frankrijk dan na een eerste studieronde. De kopbal van Pogba ging een metertje over en een plaatsbal van Mbappé werd door de vuisten van Neuer afgeweerd. De derde keer is scheepsrecht en dat gezegde kennen ze ook in Frankrijk.

Lucas Hernandez haalde in zijn Allianz Arena de achterlijn, poeierde de bal voor doel en zag hoe Hummels de bal ongelukkig in eigen doel werkte. Enorm jammer voor de Duitsers, maar ook symbolisch voor de onmacht van de Duitsers in de laatste jaren.

Toch lieten de manschappen van Joachim Löw het kopje niet hangen. Thomas Müller reageerde meteen met een voorzichtige kopbal, even later kraakte Gündogan zijn schot. Even voor rust werd er ook negatief gereageerd door Rüdiger, die een hap nam uit de schouder van Pogba. De Fransman was er niet mee gediend, maar de VAR bleef oorverdovend stil.