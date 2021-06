Deense coach laat spelers kiezen of ze tegen België willen spelen

"Het is nog te vroeg om te zeggen of elke speler mentaal bereid zal zijn om donderdag te spelen", vertelde de Deense bondscoach tijdens een persmoment in Helsingor.

"Het is oké als een speler aangeeft emotioneel niet klaar te zijn om tegen België aan te treden."

Dat zijn spelers hun eerste EK-duel tegen Finland nog moesten hervatten na het drama met Eriksen, ligt nog altijd zwaar op de maag bij de bondscoach.

"Ik had de indruk dat wij en de spelers onder druk werden gezet. Er is geen twijfel dat we twee opties kregen van de UEFA. Ik was daar. Ik weet het: er waren maar twee opties. Dat was heel, heel duidelijk."