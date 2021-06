Victor Campenaerts voor BK tijdrijden: "Ik zal geen rol van betekenis spelen"

Victor Campenaerts moest na zijn ritzege in de Giro de Ronde van Italië verlaten met last aan zijn kniepees. Vorige week hervatte hij in de Ronde van België, maar op de openingsdag trapte hij op zijn adem tijdens het nummertje van Remco Evenepoel.

Campenaerts stapte uiteindelijk af met krampen en kroop daags nadien niet meer op zijn fiets voor de tijdrit in de Baloise Belgium Tour. Hij kreeg weer te veel last aan zijn kniepees, maar is fit genoeg om woensdag deel te nemen aan het BK tijdrijden.

"Het gaat de goede kant op met mijn kniepees. Die eerste rit van de Baloise Belgium Tour verliep zeer intens. Ik ben daar totaal over de limiet gegaan. Ik voelde dat de pees, aan de onderkant van de knie, heel gevoelig was en reageerde op mijn inspanningen van de dag voordien", vertelt Campenaerts.





"Wij namen toen geen enkel risico en ik besloot om me terug te trekken uit de Ronde van België. Ik heb immers nog een pak doelen dit seizoen en wou die niet hypothekeren."