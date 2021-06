Elise Mertens (17e) verliest 2 plaatsen op ranking, Goffin blijft 13e na Roland Garros

Mertens is de Belgische nummer 1 bij de vrouwen. Ze ging eruit tegen de latere halvefinaliste Maria Sakkari: 7-5, 6-7 (2/7), 6-2. In het dubbelspel strandde Mertens, aan de zijde van de Taiwanese Su-Wei Hsieh, eveneens in de 3e ronde. Daardoor tuimelt onze landgenote op de dubbelranking van de 2e naar de 7e stek.

Dankzij haar eerste grandslamzege boekt Barbora Krejcikova 18 plaatsen winst. De Tsjechische wipt over Mertens naar de 15e stek. Op de dubbelranking is Krejcikova de nieuwe nummer 1, nadat ze in Parijs samen met haar landgenote Katerina Siniakova (WTA 2) ook het dubbeltoernooi gewonnen had.

In de finale van het enkelspel haalde Krejcikova het met 6-1, 2-6, 6-4 van Anastasia Pavljoetsjenkova. De Russin duikt de top 20 binnen op de 19e plaats (+13).

De Australische Ashleigh Barty, die Roland Garros in 2019 won maar vorig jaar niet in actie kwam in Parijs, behoudt haar leidersplaats. Na haar opgave in de 2e ronde op het 2e grandslamtoernooi van het seizoen ziet Barty haar voorsprong op de Japanse Naomi Osaka wel afnemen tot 844 punten, terwijl die eind mei nog meer dan 2.500 punten bedroeg.

Osaka verliet Roland Garros na de 1e ronde na een polemiek rond haar beslissing om niet langer te verschijnen op persconferenties voor haar "mentale gezondheid".

Alison Van Uytvanck is de Belgische nummer 2 op de 64e plaats (+3). Ze strandde afgelopen week in de kwartfinales op het grastoernooi in het Engelse Nottingham, in Parijs ging ze er in de eerste ronde uit.