Olympisch ticket mag Noor Vidts niet meer ontglippen na verbetering PR in Tenerife

Jente Hauttekeete heeft op Tenerife het Belgisch record U20 op de tienkamp van Thomas Van der Plaetsen met liefst 265 punten bijgesteld. De jonge Oost-Vlaming lukte 8.034 punten. Hij is na zijn topprestatie op Tenerife uiteraard geplaatst voor het EK U20 in juli in Tallinn.

Hauttekeete startte meteen met een indrukwekkende 100 meter in 10"88. Daarna volgde 7m45 in het verspringen en 14m19 in het kogelstoten. De eerste dag sloot hij af met 2m10 in het hoogspringen en 50"08 op de 400 meter.

Op dag twee begon hij met 14"38 op de horden. Nadien volgden 44m89 in het discuswerpen en 4m50 in het polsstokspringen. Afsluiten deed hij met 52m92 in het speerwerpen en 4'37"84 op de 1.500 meter.