Nederlandse pers jubelt: "2 arbeiders met kolengruis aan voeten in hoofdrol"

De Telegraaf: "Oranje-koorts zal aanwakkeren"

"De wedstrijd was ongekend levendig begonnen met aanvallende intenties van beide kanten", zag de Nederlandse krant De Telegraaf. "Het was een wonder dat er niet gescoord werd."

"Met zeven doelpogingen in de eerste tien minuten legde het Nederlands elftal een dadendrang aan de dag die sinds de cijferaars kansen zijn gaan tellen op EK-eindrondes nooit eerder was vertoond."



"De levendige openingswedstrijd zal de Oranje-koorts, die Nederland al zo lang niet meer heeft gekend, flink aanwakkeren de komende dagen."



"Het leek op een geweldige deceptie uit te draaien toen Roman Jaremtsjoek er 2-2 van maakte, maar Oranje rechtte de rug en wist er een slotoffensief uit te persen."

"Het was PSV’er Dumfries, die met zijn enorme aanvalsdrift bij de drie goals betrokken was, alsnog voor een feeststemming zorgde in de Johan Cruijff ArenA."