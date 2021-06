Oranje van hemel naar hel en weer terug na dol slot tegen Oekraïne

Nederland - Oekraïne in een notendop:

Sterk Oranje kan niet scoren voor de pauze

Oekraïne kwam zonder kleerscheuren uit de Nederlandse storm en kon na een kwartier even uit de omknelling breken. Jaremtsjoek tekende voor de eerste doelpoging van Oekraïne, een gekraakt schot in de handen van Stekelenburg.

Vijf goals in spectaculaire tweede helft

In de tweede helft werd Oranje dan toch beloond voor de inzet. Wijnaldum kreeg de bal cadeau van de Oekraïense doelman en scoorde de verdiende 1-0, nog voor het uur was Weghorst daar al met de 2-0, opnieuw met dank aan het voorbereidende werk van Dumfries.

Met een dubbele voorsprong op het bord nam Nederland wat gas terug. Oekraïne gaf een geslagen indruk en leek rijp voor de slachtbank, tot Jarmolenko plots een geweldige pegel uit zijn sloffen toverde. Hij kreeg alle ruimte om uit te halen en schilderde de bal heerlijk in de bovenhoek: 2-1.

En wat niemand nog voor mogelijk hield, gebeurde zowaar: tien minuten voor affluiten maakte Jaremtsjoek er met een fraaie kopbalgoal 2-2 van. Consternatie en ongeloof in de Johan Cruijff ArenA, maar deze wedstrijd had nog een laatste plotwending in petto. Dumfries, ook al betrokken bij de eerste twee goals, trok Oranje alsnog over de streep: 3-2 na een geweldige voetbalavond.