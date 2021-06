Eriksen in "positieve stemming", maar reden van hartstilstand is nog onbekend

Martin Schoots, de Nederlandse zaakwaarnemer van Christian Eriksen, heeft vandaag contact gehad met de middenvelder: "Christian bedankt iedereen voor de ongelooflijke steun die hij vanuit alle hoeken heeft gekregen"

"Hij voelt zich goed en was in positieve stemming toen ik hem sprak. Er worden wel nog steeds verschillende onderzoeken gedaan om duidelijkheid over de situatie te scheppen."

"Op dit moment hebben we nog geen verklaring klaar", zei de Deense ploegdokter Morten Boesen op een persconferentie. "Dit is een van de redenen waarom hij nog steeds in het ziekenhuis ligt, om te begrijpen wat er is gebeurd",



"We hebben geen uitleg over hetgeen er gebeurd is met Christian. Zijn medische tests voor het toernooi waren allemaal goed."