Alaphilippe verlaat Ronde van Zwitserland om bij geboorte kind te kunnen zijn

Alaphilippe liet zich deze week al opmerken in Zwitserland, maar zal de ronde niet uitrijden. Dat bevestigde ploegleider Rik Van Slycke zaterdag aan L'Équipe. "We hebben het vrijdag beslist dat hij na de tijdrit huiswaarts keert om bij de geboorte van zijn kind te zijn."



Alaphilippe en zijn vrouw Marion Rousse verwachten begin volgende week hun eerste kindje. Normaal gezien bevalt Rousse op maandag.

Alaphilippe reed de Ronde van Zwitserland als voorbereiding op zijn zomercampagne. Het hoogtepunt van Alaphilippe ligt in de Tour de France. Daarna focust de wereldkampioen zich op het WK in Leuven, de Olympische Spelen slaat hij over.