Youri Mulder verdedigt Oranje: "Wij hebben tenminste een systeem, Engeland niet"

Om 21.00 u vanavond komt Nederland een eerste keer in actie op het EK. In onze EK-Facebook Live fileerde Youri Mulder alvast zijn nationale ploeg. "Wat met Cillessen is gebeurd, is onbegrijpelijk. Maar de spelers weten hoe ze moeten spelen."

In onze dagelijkse Facebook Live vanuit Villa Sporza verdedigde Youri Mulder zijn nationale ploeg. "Er is veel discussie rond het systeem van Frank de Boer, maar Nederland heeft tenminste een systeem." "De spelers weten ondertussen hoe ze moeten spelen. En die duidelijkheid heeft een ploeg nodig. Engeland, bijvoorbeeld, weet nog niet of ze met 3 of 4 achteraan gaan voetballen. Dat is geen gezonde situatie."

De tumultueuze voorbereiding van Oranje

De voorbereidingen van Oranje liepen wel niet van een leien dakje, dat weet ook Youri Mulder: "Frank de Boer begon warrig en liet af en toe vreemde opmerkingen optekenen." "Hij haalde zelfs spelers door elkaar. Maar daar achteraf, met wat opzoekwerk achter de kiezen, opmerkingen over maken, is altijd wel makkelijk.”



“Wat met Cillessen gebeurd is, is wel onbegrijpelijk. Als corona-geval is hij onnodig uit de selectie gelaten. Die niet-selectie zou dan weer een sanctie zijn - opgelegd door de KNVB - omdat hij niet voorzichtig heeft omgesprongen met de coronaregels." "Dat is hard voor de beste doelman van Nederland. Bij Spanje zal Busquets gewoon weer kunnen aansluiten bij de groep.”



"Groep C is haalbaar door duo Weghorst en Depay"

Nederland zit in groep C met Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. "Een haalbare kaart", vindt Mulder. "Zeker als je Weghorst naast Depay in de voorlinie zet." "Hij stond eerst niet op het selectieblad, totdat De Boer te horen kreeg dat hij er 26 mocht meenemen. Op de trainingen zag hij: ik moet Weghorst gewoon laten spelen."

"Je moet Weghorst gebruiken als een breekijzer, om het toernooi open te breken voor Oranje. Naarmate het toernooi vordert, in de knock-outfase, moet je met de fijne en snelle Malen spelen." "Hij is een superspits in wording die nog geen 6 wedstrijden achter elkaar aan kan.”

Weghorst was 2 keer trefzeker voor Oranje tijdens de EK-kwalificatie.

"We gaan je missen, Frank"

Youri Mulder had nog een mooi woordje voor Frank Raes, die afscheid neemt van Sporza in 2022. "Wat goed is aan hem is dat hij bij Extra Time een heerlijk onderkoelde vorm van humor heeft, die niet altijd duidelijk is." "Hij laat zijn gasten zich altijd heel gewaardeerd voelen, knap. En wat ie doet met dat scherm, jeetje, we gaan hem missen."

