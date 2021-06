Maxime Hordies verovert brons in tijdrit op WK paracycling

Het WK paracycling vindt plaats van 9 tot en met 13 juni in Estoril in Cascais (Portugal).



Maxime Hordies moest vandaag aan de slag gaan in de tijdrit van 16,8 kilometer. Met een tijd van 40'01"79 reed hij naar de bronzen medaille.

De Italiaan Fabrizio Cornegliani volgde zichzelf op als wereldkampioen, de Zuid-Afrikaan Nicolas Du Preez pakte het zilver.



"Een 3e plaats op het WK is altijd een goede prestatie, ook al had ik beter verwacht", zegt Maxime Hordies. "Ik ben een beetje teleurgesteld, maar ik zou liever hier een bronzen medaille winnen en op de Paralympische Spelen winnen."

"De race was zwaar. Ik moet mijn fouten nog analyseren, maar ik kan nu al zeggen dat ik last had van de wind. Deze medaille geeft me een boost om het zondag beter te doen en mijn titel op de weg te verdedigen. "