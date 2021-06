Arnaud Démare triomfeert op hellende sprintaankomst in Route d'Occitanie

In de aanloop naar de Tour rijgt Arnaud Démare in eigen land de zeges aan elkaar. In de Boucles de la Mayenne won hij eind mei 3 ritten en het eindklassement.



Ook in de Route d'Occitanie was het vandaag bingo voor Démare, die ook hier zijn grote sprintrivalen ontloopt. Op de hellende aankomst knalde de Fransman iedereen uit het wiel.

De Venezolaan Orluis Aular strandde op de 2e plaats. Jacopo Mosca eindigde net als gisteren 3e. Beste Belg was Emiel Vermeulen op plek 9. De leiderstrui blijft om de schouders van Andrea Vendrame, die gisteren de openingsrit won.