Robert Van de Walle: "Met Casse mogen we zeker hopen op goud in Tokio"

"Het was een fantastische prestatie van Matthias Casse", zegt Van de Walle, die op de Spelen in Moskou in 1980 goud veroverde in de klasse tot 95 kg. "We mogen zeker en vast hopen op goud in Tokio. Deze medaille moet hem moed en zelfvertrouwen geven."

"Casse is technisch veel sterker geworden. Hij is op de goede weg. Maar de Spelen zijn nog iets anders dan het WK. Hij zal extra druk voelen, want de verwachtingen zijn nu hooggespannen. Casse moet dat aankunnen. Hij is zeker favoriet voor de Spelen."

Casse (-81 kg) was nochtans wat twijfelachtig aan het jaar begonnen: meteen uitgeschakeld op de Masters in Qatar, pas 5e op de grand slams van Tasjkent en Tel Aviv. Maar met zilver op het EK en goud op het WK zijn die prestaties al vergeten.

"Judo wordt ook in een fractie van een seconde beslist", countert Van de Walle. "Één fout en het is voorbij. Het is niet zoals in het tennis dat je in de tweede set nog een kans krijgt. Maar Casse zet al jaren stappen vooruit en is nu de beste van de wereld. We mogen trots zijn op deze wereldkampioen."