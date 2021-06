Matthias Casse kroont zich tot wereldkampioen judo in Boedapest

18:25 18 uur 25. Casse wint! De score blijft staan: Matthias Casse is wereldkampioen! . Casse wint! De score blijft staan: Matthias Casse is wereldkampioen!

18:24 18 uur 24. Casse krijgt Grigalasjvili op de grond. Hij krijgt een ippon achter zijn naam, maar de videoref moet nog zijn zegen geven. . Casse krijgt Grigalasjvili op de grond. Hij krijgt een ippon achter zijn naam, maar de videoref moet nog zijn zegen geven.

18:23 18 uur 23. We gaan de verlengingen in: een golden score levert nu de wereldtitel op. De bestraffing van Casse is trouwens uitgeveegd. . We gaan de verlengingen in: een golden score levert nu de wereldtitel op. De bestraffing van Casse is trouwens uitgeveegd.

18:22 18 uur 22. Nog een halve minuut en nog altijd geen score op het bord. . Nog een halve minuut en nog altijd geen score op het bord.

18:20 18 uur 20. Casse komt goed weg, hij draait nog net weg na een worp van Grigalasjvili. . Casse komt goed weg, hij draait nog net weg na een worp van Grigalasjvili.

18:19 18 uur 19. Grigalasjvili krijgt een bestraffing. . Grigalasjvili krijgt een bestraffing.

18:17 18 uur 17. Casse heeft Grigalasjvili even goed beet, maar zijn offerworp komt er niet uit. We zijn halfweg de kamp. . Casse heeft Grigalasjvili even goed beet, maar zijn offerworp komt er niet uit. We zijn halfweg de kamp.

18:17 18 uur 17. Afwachten zit er niet bij met Grigalasjvili. De Georgiër probeert Casse meteen te werpen, maar onze landgenoot houdt de aanval af. . Afwachten zit er niet bij met Grigalasjvili. De Georgiër probeert Casse meteen te werpen, maar onze landgenoot houdt de aanval af.

18:15 18 uur 15. Grigalasjvili pept zich op: hij slaat zichzelf op zijn armen, op zijn borst en in zijn gezicht. Hij brult nog een keer om zijn komst aan te kondigen. . Grigalasjvili pept zich op: hij slaat zichzelf op zijn armen, op zijn borst en in zijn gezicht. Hij brult nog een keer om zijn komst aan te kondigen.

18:15 18 uur 15. Casse (24) en Grigalasjvili (21) zijn verschenen op de tatami. Kan Casse zijn zilveren medaille van het WK 2019 inruilen voor een gouden exemplaar? . Casse (24) en Grigalasjvili (21) zijn verschenen op de tatami. Kan Casse zijn zilveren medaille van het WK 2019 inruilen voor een gouden exemplaar?

17:51 17 uur 51. Grigalasjvili had heel wat minder tijd nodig om de finale te bereiken dan Casse, die 3 keer verlengingen nodig had. De 21-jarige Georgiër had amper 23 seconden nodig in de halve finale, 1'30" in de kwartfinale tegen Chouchi en 50 seconden in de 1/8e finales. . Grigalasjvili had heel wat minder tijd nodig om de finale te bereiken dan Casse, die 3 keer verlengingen nodig had. De 21-jarige Georgiër had amper 23 seconden nodig in de halve finale, 1'30" in de kwartfinale tegen Chouchi en 50 seconden in de 1/8e finales.

17:50 17 uur 50. Casse en Grigalasjvili kennen elkaar van enkele maanden geleden. Op het EK in Praag stonden ze tegenover elkaar in de halve finales. Casse trok toen aan het kortste eind en de Georgiër pakte in Praag de Europese titel. . Casse en Grigalasjvili kennen elkaar van enkele maanden geleden. Op het EK in Praag stonden ze tegenover elkaar in de halve finales. Casse trok toen aan het kortste eind en de Georgiër pakte in Praag de Europese titel.

17:40 17 uur 40. We zien beelden van de opwarmmat waar Matthias Casse en Tato Grigalajvili zich in het zweet werken voor de finale. Maar eerst krijgen we nog de 2 kampen voor brons. . We zien beelden van de opwarmmat waar Matthias Casse en Tato Grigalajvili zich in het zweet werken voor de finale. Maar eerst krijgen we nog de 2 kampen voor brons.

14:42 14 uur 42. De kampen voor de medailles staan vanaf 17 u geprogrammeerd in Boedapest. De finale van Casse in de klasse tot 81 kilogram is de 6e kamp. Tot straks. . De kampen voor de medailles staan vanaf 17 u geprogrammeerd in Boedapest. De finale van Casse in de klasse tot 81 kilogram is de 6e kamp. Tot straks.

14:32 14 uur 32. Casse kampt straks voor goud. Matthias Casse pakt het tactisch heel goed aan tegen de onvoorspelbare Boltabojev (WR-7). Hij houdt de Oezbeek goed af en neemt halverwege de kamp het initiatief over. Met een goeie worp scoort onze landgenoot een waza-ari. Boltabojev ontsnapt nog een paar keer aan een ippon en kan in de slotminuut Casse niet meer echt bedreigen. Casse is al zeker van een zilveren medaille en kampt straks voor goud tegen de Georgiër Tato Grigalasjvili (WR-4), die schakelde Chouchi uit. . Casse kampt straks voor goud Matthias Casse pakt het tactisch heel goed aan tegen de onvoorspelbare Boltabojev (WR-7). Hij houdt de Oezbeek goed af en neemt halverwege de kamp het initiatief over. Met een goeie worp scoort onze landgenoot een waza-ari. Boltabojev ontsnapt nog een paar keer aan een ippon en kan in de slotminuut Casse niet meer echt bedreigen. Casse is al zeker van een zilveren medaille en kampt straks voor goud tegen de Georgiër Tato Grigalasjvili (WR-4), die schakelde Chouchi uit.

14:31 14 uur 31. Casse scoort een waza-ari en probeert een armklem, maar dat laatste mislukt. Casse op voorsprong. . Casse scoort een waza-ari en probeert een armklem, maar dat laatste mislukt. Casse op voorsprong.

14:29 14 uur 29. Nog iets meer dan een minuut in de kamp, nog geen score op het bord. . Nog iets meer dan een minuut in de kamp, nog geen score op het bord.

14:28 14 uur 28. Nu is het aan Casse in zijn halve finale tegen de Oezbeek Boltabojev. Die laatste is op dreef vandaag in Boedapest. . Nu is het aan Casse in zijn halve finale tegen de Oezbeek Boltabojev. Die laatste is op dreef vandaag in Boedapest.

14:22 14 uur 22. Chouchi gooit de handdoek. Sami Chouchi gooit de handdoek op de tatami. Onze landgenoot heeft te veel last van een ribblessure en laat verstek gaan in de herkansingen. Hij legt zo beslag op de 7e plaats. Uit een onderzoek bleek dat Chouchi geen ribbreuk heeft. . Chouchi gooit de handdoek Sami Chouchi gooit de handdoek op de tatami. Onze landgenoot heeft te veel last van een ribblessure en laat verstek gaan in de herkansingen. Hij legt zo beslag op de 7e plaats. Uit een onderzoek bleek dat Chouchi geen ribbreuk heeft.