Lazio kondigt komst Sarri aan met emoji van brandende sigaret

Maurizio Sarri moest na zijn ontslag bij Juventus noodgedwongen een sabbatjaar nemen. Toen Simone Inzaghi van Lazio naar Inter ging, werd de naam van de 62-jarige coach nadrukkelijk genoemd als zijn vervanger.

Toen Lazio eerder vandaag een emoji van een brandende sigaret op twitter zette, wisten de fans het zeker. Sarri staat immers bekend als kettingroker. Hij zou zo'n 80 sigaretten per dag oproken. Niet meteen iets om over op te scheppen en dus deed de bijzondere aankondiging van Lazio toch ook wat wenkbrauwen fronsen.

"Il Sarrismo è arrivato!", bevestigde Lazio even later de vermoedens. Sarri staat bekend om zijn avontuurlijke speelstijl, die de naam Sarrismo (of Sarri Ball in zijn Chelsea-periode) kreeg. Afwachten of de mayonaise ook in Rome zal pakken komend seizoen.