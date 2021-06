Thomas Vermaelen (35): "Ik ben kritisch voor mezelf, misschien zelfs te kritisch"

Vragen over zijn fysieke paraatheid is Vermaelen ondertussen gewend.

Thomas Vermaelen heeft al heel wat interlands op de teller staan. ""Het gaat snel", lacht de international. "Ondertussen speel ik al 15 jaar voor de nationale ploeg. Ik herinner me nog de tijd dat ik een van de jongeren was, nu ben ik de oudste."

"Japan overtreft de verwachtingen"

"Het niveau in Japan is voor veel mensen een onbekende factor, maar ik word er echt wel getest", getuigt Vermaelen. "Japanners zijn erg wendbaar en snel."

In het clubvoetbal is Thomas Vermaelen verzeild geraakt bij Vissel Kobe in Japan. Een keuze die hij zich nog niet beklaagd heeft.

"Ik weet welke topsnelheid ik nog haal"

Japan is niet bij de deur, maar een nadeel voor de nationale ploeg vindt Thomas Vermaelen dat niet: "Het was even afwachten hoe dat zou lopen, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat de bondscoach vertrouwen in me had."

"Voor mij was het zaak om kwaliteit te blijven leveren bij de nationale ploeg, net als andere jongens die in China hebben gespeeld. De bondscoach bekijkt dat ook erg objectief. De club is van minder belang voor hem."

Samen met Jan Vertonghen (34) en Toby Alderweireld (32) trekt Vermaelen (35) de gemiddelde leeftijd aardig op bij de Rode Duivels.

"Dat betekent niet dat we trager zijn. Dat leeft alleen bij journalisten", denkt Vermaelen. "Ik maak daar geen probleem van. Ik word er niet jonger op, maar ik weet welke ik topsnelheid ik nog haal."



"Ik ben ook kritisch voor mezelf", verzekert Vermaelen ons. "Misschien zelfs iets te kritisch."