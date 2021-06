Thorgan Hazard: "Mijn beste plaats? Die de coach voor mij op het veld vindt"

13:14 13 uur 14. De persconferentie zit erop. Straks trainen de Rode Duivels nog, vanavond wordt het groepsgevoel aangesterkt met een bbq in het zonnetje. . De persconferentie zit erop Straks trainen de Rode Duivels nog, vanavond wordt het groepsgevoel aangesterkt met een bbq in het zonnetje.

13:01 13 uur 01. Of deze groep beter is dan in 2018? We zullen alleen sterker zijn, als we verder geraken. We hebben alvast de ervaring, al zijn er enkele spelers nu niet meer bij. Anderzijds is bijvoorbeeld iemand als Jeremy Doku er nu bijgekomen. Thorgan Hazard.

12:59 12 uur 59. Nacer (Chadli) en ik hebben min of meer hetzelfde profiel. We zijn er om het team te helpen. Hij is iets atletischer, ik misschien iets technischer, maar we lopen en smijten ons allebei graag. Thorgan Hazard.

12:57 12 uur 57. De voorbereiding voor Eden is anders dan in 2018. Hij speelde niet veel minuten dit seizoen. Maar hij zal groeien in het toernooi. Het is niet dat ik mij nu een titularis vind en dat Eden vindt dat hij een invaller is. Thorgan Hazard.

12:55 12 uur 55. Waar Yannick, Eden en ik moeten spelen als iedereen fit is? Dat zijn problemen voor de coach. Dat laat ik aan hem. De concurrentie is een voordeel voor de groep. Het toernooi duurt lang. Thorgan Hazard.

12:54 12 uur 54. Mijn beste plaats is de plaats die de bondscoach voor mij vindt op het terrein. Jammer genoeg is er een grote concurrentie bij de Rode Duivels op offensief vlak, maar die is er ook bij Dortmund. Ik kan links, rechts, als aanvaller, op de 10 spelen. Mijn favoriete positie is een valse 9, maar dat is lastig bij België... . Thorgan Hazard.

12:52 12 uur 52. Dit was mijn eerste seizoen dat ik heel wat spierproblemen had. Het was de 1e keer dat ik een spierscheuring had. Ik moest leren wanneer ik weer 100 procent zou zijn. Ik heb heel wat geleerd over mijn lichaam. Ondanks mijn persoonlijke blessures was het collectief wel mijn beste seizoen: de Duitse beker was mijn eerste collectieve prijs. Het voordeel is dat ik fris ben voor de Rode Duivels. Thorgan Hazard.

12:51 12 uur 51. Vermaelen gaat, Thorgan Hazard komt. Zo meteen zal de broer van Eden vragen van de pers beantwoorden.

12:49 12 uur 49. Kevin kwam gisteren bij de groep. Hij leek heel fris, blij en positief. Ik zag alleen goeie signalen, al traint hij natuurlijk nog niet met de groep. Thomas Vermaelen.

12:48 12 uur 48. Ik vind het jammer dat mensen conclusies trekken over dingen die ze niet kunnen weten. Niemand weet hoe snel en wendbaar ik nog ben. Alleen ik weet dat. Je moet objectief blijven en de juiste conclusies trekken. Thomas Vermaelen.

12:46 12 uur 46. Vermaelen is de oudste Belg. Wil hij op z'n 35e stoppen op een hoogtepunt of doet hij nog jaren door? "Daar wil ik niet over nadenken en daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Op mijn leeftijd bekijk je dat rustig."

12:42 12 uur 42. Ervaring en duidelijkheid in de verdediging is belangrijk. Dat hebben we ook op het WK tegen Brazilië gedaan. Je moet niet te veel nadenken over systemen van met 3, 4 of 5 man verdedigen. Je moet flexibel kunnen zijn in een match. Thomas Vermaelen.

12:41 12 uur 41. Ik vertrouw erin dat ik mijn niveau van het EK 2016 kan halen. Daar heb ik mij bij mijn club in Japan ook op voorbereid. Ik heb hard fysiek gewerkt. Thomas Vermaelen.

12:41 12 uur 41. De coach beslist wie speelt, maar ik geloof en heb het vertrouwen dat ik de 7 mogelijke wedstrijden in de komende maand kan afwerken. . Thomas Vermaelen.

12:40 12 uur 40. Ik ga akkoord met Romelu Lukaku, die stelt dat het Belgische team nu beter is dan in 2018. Thomas Vermaelen.

12:39 12 uur 39. Het is een voordeel als je als land een thuisstadion hebt, eventueel met publiek. Dat is jammer voor ons. Maar dat zijn dingen die we moeten accepteren. Met onze kwaliteiten hoeven we daar niet te veel mee bezig te zijn. Thomas Vermaelen.

12:37 12 uur 37. We hebben 3 jaar geleden nog tegen Rusland gespeeld, ik ken dus een paar spelers. Samen met de trainer zullen we de komende dagen wel analyseren waar echt hun sterktes liggen. Thomas Vermaelen.

12:36 12 uur 36. We maken een kans om het toernooi te winnen, dat is onze ambitie. Maar er zijn nog andere favorieten. Dit toernooi is heel competitief, er zijn meerdere goeie landen. Thomas Vermaelen.

12:35 12 uur 35. Criticasters zullen er altijd zijn, dat hoort bij ons vak. Hen lik op stuk geven is geen motivatie, de motivatie komt bij mij van binnen. Al begrijp ik dat leeftijd en blessuregevoeligheid een thema zijn. Thomas Vermaelen.