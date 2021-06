2 coronagevallen bij Zweden: Kulusevski en Svanberg testen vlak voor EK positief

Door de afwezigheid van Zlatan Ibrahimovic vanwege een knieblessure was Dejan Kulusevski een van de weinig overgebleven sterren bij Zweden. Door een positieve coronatest moet bondscoach Janne Andersson opnieuw naar de tekentafel.

Kulusevski mist al zeker de openingsmatch tegen Spanje. Hij gaat nu in quarantaine en sluit als hij weer genezen is opnieuw weer aan. Hetzelfde geldt voor Mattias Svanberg, die ook positief testte in het Zweedse kamp.

En zo staat de teller al op 3 spelers die vlak voor de start van het EK moeten afhaken met corona. Bij Spanje zagen ze ook al Sergio Busquets afvallen, mogelijk definitief.