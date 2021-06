Yellow Tigers schudden tegen Brazilië geen nieuwe stunt uit hun mouw

De Yellow Tigers zorgden gisteren nog voor een ongelooflijke stunt door topland China te verslaan. Een vijfsetter die sowieso wel nog wat in de kleren was blijven hangen.



Brazilië is tweevoudig olympische kampioen en sloeg in de openingsset al snel een kloof van 3 punten. Enkel in de 3e set bleven de Tigers lange tijd aanklampen, tot 15-16.



Morgenavond staat al een nieuwe confrontatie op het programma. Dan kijken de Tigers Servië in de ogen. Het 3e duel in 3 dagen.