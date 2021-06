Club Brugge-keeper Horvath is Amerikaanse held in Nations League-finale

Nochtans was Ethan Horvath niet de eerste keuze in de finale tegen Mexico. Zack Steffen kreeg de voorkeur in doel, maar de keeper van Manchester City moest 20 minuten voor tijd van het veld met een blessure.

Horvath toonde zich in het vervolg van de wedstrijd een uitstekend alternatief. In de 90e minuut ranselde hij bij een 2-2-stand een schot van Hirving Lozano uit zijn doel.

In de tweede verlenging maakte Pulisic er vervolgens 3-2 van voor de VS. Toch leek het venijn nog even in de staart te zitten voor de Amerikanen. Diep in de toegevoegde tijd van de tweede verlenging kreeg Mexico nog een penalty. Maar Horvath ontpopte zich tot de held van de avond door de elfmeter van Guardado te stoppen.