Evenepoel: "Ik heb me geamuseerd en dat is het belangrijkste"

"Het gevoel zat goed", was Evenepoel tevreden na de finish. "Ik heb gecontroleerd voor Cavendish. Ik hoor net dat hij tweede geworden is met een klein verschil. Dat is jammer. Maar als je kijkt naar het deelnemersveld dan sprint hij hier toch met de besten mee. Dat is leuk voor hem en voor de ploeg. Het is leuk om voor hem te werken."

Zelf voelde hij zich 11 dagen na zijn val in de Giro dus ook best lekker op de fiets. "Het was warm en dat maakte het wel lastig. De verrassingsaanval van Lotto-Soudal brak de koers een beetje open. Ik weet niet wat er achter ons gebeurde maar er werd ons gezegd om vol mee te draaien. Dat hebben we dan gedaan. Dat voel je wel op het einde want er stond ook veel wind. Maar ik heb me geamuseerd en dat is het belangrijkste."

"Het gevoel vandaag was weer goed, beter dan in de tweede week in de Giro. Dat is toch een teken dat ik goed hersteld ben en dat ik wat frisheid heb kunnen ophalen."

Wat nu? "We zullen het nu bespreken en dan beslissen of we koersen volgende week (in de Baloise Belgium Tour, red.). Mijn gevoel zegt ja. Het zou ook met ongeveer dezelfde groep zijn dus ik heb er wel zin in."