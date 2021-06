Remco Evenepoel likt zijn wonden: "Nu vooral koersritme opdoen"

Met een geschaafde knie, maar met vernieuwde ambities klikte Remco Evenepoel zich vandaag weer in zijn klikpedalen. "Ik heb een paar dagen nodig gehad om te herstellen van de val", vertelt de 21-jarige renner. "Vooral mijn knie was wat ambetant. Er zat wat vocht in. Dat is allemaal goed hersteld."

Vandaag ging de focus naar de Elfstedenronde. "Nu is het terug koersrimte opdoen. Vanavond gaan we beslissen of ik in de Ronde van België zal starten. het is vooral zaak om mijn lichaam weer te laten koersen en koersritme op te doen."

Nog één keer blikte Evenepoel terug op zijn Giro. "Je mag niet vergeten waar ik vandaan kwam. Ik heb maar twee maanden getraind en ben negen maanden uit competitie geweest."

"Ik denk dat ik heel fier mag zijn op de eerste tien dagen die ik afgewerkt heb. Ik stond toch tweede. Daarna is het alleen maar bergaf gegaan. Dat konden we verwachten. Dat was geen schande."