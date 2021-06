Fotofinish: Tim Merlier houdt Mark Cavendish van winst in de Elfstedenronde

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) heeft zichzelf opgevolgd in de Elfstedenronde. Al moest hij in de eindsprint wel nog afrekenen met de opkomende Mark Cavendish. Er was een finishfoto nodig na een nagelbijtende spurt.

Alpecin-Fenix mist de slag na uithaal van Gilbert

De spanning was te snijden na de massaspurt. Mocht Mark Cavendish of Tim Merlier zegevieren in de Elfstedenronde? Op de finishfoto was het snel duidelijk dat Merlier, winnaar in 2019, zichzelf opvolgde. Nochtans verliep de wedstrijd niet vlekkeloos voor Alpecin-Fenix. Op iets meer dan 50 kilometer van de streep, schudde Philippe Gilbert op de kasseistrook de Brieversweg flink aan de boom. Het peloton brak in twee stukken en vooral Alpecin-Fenix had de slag gemist.

VIDEO: Bekijk de tempoversnelling van Philippe Gilbert

Evenepoel werkt hard, Philipsen trekt sprint aan

Ook Deceuninck-Quick Step wilde oorlog maken. Het was vooral het werk van Remco Evenepoel dat in het oog sprong. Elf dagen na zijn val in de Giro trok de 21-jarige renner zijn werkmansplunje aan. Alles in het teken voor Mark Cavendish. Het kwam tot een samensmelting, waarna twee renners op avontuur trokken. Onze landgenoot Jens Reynders en Nick van der Lijke probeerden de spurters nog stokken in de wielen te steken, maar het kwam toch tot een massaspurt. Daarin trok Jasper Philipsen de spurt aan voor Tim Merlier. Mark Cavendish kwam nog opzetten, maar kwam net te laat. Sasha Weemaes eindigde dan weer op een knappe 3e plaats.

VIDEO: Evenepoel speelt voor werkpaard in het peloton

Merlier: "Ik kan alleen maar tevreden zijn"

"De omstandigheden moeten meezitten en voorlopig gaat het allemaal goed", vertelde Tim Merlier in het flashinterview. "Ik kan alleen maar tevreden zijn. Ik dacht dat ik net te laat kwam en dat Cavendish me nog voorbij kwam. Maar ik had nog wat overschot. Ik ben blij dat ik gewonnen heb." "Ik zat in de spurt aan de verkeerde kant. We hadden met Philipsen nochtans afgesproken om zoveel mogelijk links te blijven. Ik zat iets te veel in de wind, maar ik ben blij dat ik het teamwerk kon afmaken."

Weemaes: "Ik was te braaf"

Evenepoel: "Gevoel beter dan tweede week Giro"

Rituitslag Elfstedenronde Rituitslag Elfstedenronde naam resultaat 1 Tim Merlier 193,1 km in 4u'16"30 2 Mark Cavendish zelfde tijd 3 Sasha Weemaes 4 Pascal Ackermann 5 Michael Mørkøv 6 Danny van Poppel 7 Daniel McLay 8 Luca Mozzato 9 Jordi Warlop 10 Dylan Groenewegen